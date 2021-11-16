Gümüşhane'de tünelde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Gümüşhane'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Gümüşhane- Trabzon kara yolu üzerindeki Gümüşhane Tüneli'nde, Lokman Çelik (32) yönetimindeki 34 NHL 99 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hüseyin Yıldırım'ın (25) kullandığı 21 ACA 844 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler Çelik ve Yıldırım ile 21 plakalı otomobilde bulunan Savaş Salantur (27) ve Mehmet Demir (34) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.