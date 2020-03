Gümüşhane, Giresun ve Ordu'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Gümüşhane, Giresun ve Ordu'da, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi.

Yeni Dünya Vakfı Gümüşhane Şubesi üyeleri, 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda bir araya gelerek şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Türk askerinin muzaffer olması için dua edilmesinin ardından basın açıklama yapan Yeni Dünya Vakfı Gümüşhane Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Şahin, Suriye rejiminin ardı arkası kesilmeyen insanlık dışı, vahşi saldırıları karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nin duyarsız kalmayarak sınırlarını mazlumlara açtığını söyledi.

TSK'nin başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı"na değinen Şahin, "Şunu belirtmek isteriz ki, inananlar için zafer kaçınılmazdır. Ordumuzun bu zorlu harekattan alnının akıyla ve zaferle çıkacağına inancımız tamdır. Bu süreçte Türk milletinin her ferdi gerek dualarıyla gerekirse canıyla kanıyla askerlerinin yanındadır." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasına Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Yeni Dünya Vakfı Gümüşhane Şube Başkanı Temel Özen, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Giresun

Giresun Belediye Meclisinde AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları tarafından ortak alınan kararla Bahar Kalkanı Harekatına destek verildi.



Meclisin mart ayı ilk toplantısına başkanlık eden Belediye Başkan Vekili Hasan Yılmaz, dört siyasi parti adına ortak bildiriyi okudu.

Yılmaz, Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, gazilere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kahraman Türk ordusunun, kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine inancın tam olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bahar Kalkanı Harekatı için Mehmetçiklerimize başarılar dileriz. Giresun Belediye Meclisi olarak, bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu, parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla yüksek idealler istikametindeki ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi aziz milletimize ve dünya kamuoyuna bir kez daha bildiririz."

Karadeniz Düşünce Kuruluşu Genel Merkezi de Bahar Kalkanı Harekatına destek verildiği yazılı açıklamasında, "Allah ordumuza her daim zafer nasip etsin. Her zaman, her yerde devletimizin aldığı tüm kararların yanında olduğumuzu ve harekata tüm gücümüzle destek verdiğimizi ilan ederiz." ifadesi kullanıldı.

Ordu

Kabadüz ilçesinde, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla araç konvoyu düzenlendi.



Kabadüz Belediyesi ve ilçedeki mahalle muhtarları tarafından düzenlenen konvoy kapsamında, yüzlerce araç Türk bayraklarıyla donatıldı. Araçlar daha sonra konvoy oluşturarak 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na gitti.

Burada araçlarından inen grup, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Tarihi boyunca hep mazlumun yanında olan ordumuz, inşallah hep işgal ve zulümlere maruz kalan insanların kurtuluşu ve huzuru için mücadelesini sürdürecektir. Bu büyük mücadeleyi verirken, kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.