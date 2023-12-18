Gümüşhane\'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gümüşhane'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gümüşhane'de peş peşe depremler yaşanmaya devam ediyor. Kelkit ilçesinde saat 23.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 15,68 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi dün de 4,3 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı. Deprem yerin 15,3 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.
Öte yandan Gümüşhane'ye komşu Erzincan'da da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 23.28'deki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığını belirtti.
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