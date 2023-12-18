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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Önceki gece 4,3 ile sallanan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bu sefer 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 15,68 kilometre derinliğinde yaşandı.

Gümüşhane\'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18.12.2023 - 23:33,  Güncelleme: 23:41
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Gümüşhane'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GÜMÜŞHANE'DE 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Gümüşhane'de peş peşe depremler yaşanmaya devam ediyor. Kelkit ilçesinde saat 23.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 15,68 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

DÜN DE 4,3 İLE SALLANMIŞTI

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi dün de 4,3 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı. Deprem yerin 15,3 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

GÜMÜŞHANE'YE KOMŞU ERZİNCAN'DA DA 3,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Öte yandan Gümüşhane'ye komşu Erzincan'da da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 23.28'deki depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığını belirtti.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem


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Son Dakika Doğal Afetler Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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