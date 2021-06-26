GÜMÜŞHANE - Üniversite adaylarının YKS heyecanı - Son Dakika

Salon dışında bekleyen aileler GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin uygulanacağı 1. oturumu yapılıyor. Gümüşhane Üniversitesi'nin Merkez Kampüsü'ne gelen öğrenciler, kimlik kontrolünün ardından Kovid-19 önlemleriyle sınav salonlarına alındı.

Öğrencilere kimlik kontrolü yapılması

Öğrencilerin YKS 'nin ilk oturumu için binaya girişleri

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