Gün Yüzüne Çıkarılan İpek Parçalarının Antik Bir Kitaba Ait Olduğu Belirlendi - Son Dakika
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Gün Yüzüne Çıkarılan İpek Parçalarının Antik Bir Kitaba Ait Olduğu Belirlendi

26.04.2022 22:53
Gün Yüzüne Çıkarılan İpek Parçalarının Antik Bir Kitaba Ait Olduğu Belirlendi

CHANGSHA, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kısımlarında yer alan Hunan'daki eyalet müzesinden yapılan açıklamada, 2.100 yıllık bir mezardan çıkarılan kültürel kalıntıların yakın tarihli dökümünde düzinelerce ipek el yazması parçanın restore edildiği belirtildi.

CHANGSHA, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kısımlarında yer alan Hunan'daki eyalet müzesinden yapılan açıklamada, 2.100 yıllık bir mezardan çıkarılan kültürel kalıntıların yakın tarihli dökümünde düzinelerce ipek el yazması parçanın restore edildiği belirtildi. Üzerinde Çince harfler bulunan bazı parçaların, antik bir edebi eser olan "Xingde"nin ipek üzerine yazılmış bir kopyasının üçüncü cildinden geldiği belirlendi. Cezalar ile eğitimi konu alan ve üç cildi bulunan kitap, 1973 yılında Hunan'ın merkezi Changsha'nın doğu banliyölerinde yer alan küçük bir tepe olan Mawangdui'den çıkarılmıştı. Burası, Batı Han Hanedanlığı (MÖ 202-MS 25) Changsha Krallığı'nın şansölyesi olan Marki Li Cang'ın eşi ve oğlunun mezarlarına ev sahipliği yapıyor.

Binlerce kumaş, lake ve ahşap esere ek olarak, Mawangdui'den 50'nin üzerinde kitap da gün yüzüne çıkarılmıştı. Müzenin araştırma görevlilerinden Yu Yanjiao, "Tüm ipek kitaplar elle yazılmış ve her biri yazanın el yazısının özelliklerine sahip. Bu benzersiz el yazıları ipek parçalarını diğer orijinal kitaplarla eşleştirirken bir temel oluşturabilir" dedi. Yine de el yazılarının belirlenmesi yıllar sürecek zorlu bir işi gerektiriyor. Parçaların orijinal yerlerine dönmeleri, ancak bilfiil yapılacak arama ve karşılaştırma ile mümkün olabilir. Hunan Müzesi, bu amaçla Fudan Üniversitesi Çin Kazı Klasikleri ve Paleografi Araştırma Merkezi ile birlikte çalışıyor. 1972 ve 1974 yılları arasında gerçekleştirilen Mawangdui kazısı, 20. yüzyılda dünyanın en büyük arkeolojik keşiflerinden biriydi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Changsha, Nisan, Hunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Gün Yüzüne Çıkarılan İpek Parçalarının Antik Bir Kitaba Ait Olduğu Belirlendi - Son Dakika


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