Günbegi BİK Mardin temsilciliğine atandı - Son Dakika

Basın İlan Kurumu (BİK) Mardin temsilciliğine atanan Adnan Günbegi görevine başladı.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunun almış olduğu karar çerçevesinde kurumun Mardin temsilciliğinin açılmasına karar verilmişti. İlgili karar gereği

1 Ağustos 2020 tarihi itibariyle BİK Mardin temsilciliği açıldı. Daha önce 5 buçuk yıl boyunca BİK Mardin Şube Müdürlüğü yapan Günbegi, BİK Mardin Şube Müdürlüğünün geçtiğimiz yıl kapanmasıyla BİK Diyarbakır Müdürlüğünde görev yürütüyordu. Alınan yeni karar neticesinde BİK Mardin temsilciliğine atanan Günbegi görevine başladı.

Günbegi tekrar Mardin'de olmanın mutluluğunu yaşadığını ve bu göreve layık gören üstlerine teşekkür ettiğini ifade etti. Günbegi, "Tekrardan kadirşinas Mardinli hemşehrilerimle buluşmaktan dolayı haz ve mutluluk yaşıyorum. Bu buluşturmaya vesile oldukları için BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, BİK Genel Müdür Yardımcısı Cavit Erkılıç ve BİK yöneticilerime, her zaman yanımızda olduklarını hissettiren vefakar ve kadirşinas basın mensupları, Mardinli hemşehrilerime ve aileme teşekkür ediyorum. Serbest muhasebeci mali müşavir ve hukuk bilirkişiliği alanlarında aldığım eğitimlerimle basın mensuplarımızın ilan ve reklamları daha fazla almaları için kamu ve özel sektör ayrımı yapmadan ilgili yöneticileri mesai mefhumu gözetmeden ziyaret edeceğiz ve basın mensuplarına maddi anlamda katkı sağlayacak projeler üreteceğiz" dedi. - MARDİN