Son Dakika Haberleri: Güncelleme 2 - Kartal'daki Çöken Binaya İlişkin Soruşturma

Güncelleme 2 - Kartal'daki Çöken Binaya İlişkin Soruşturma

1 saat önce

Kartal'da 21 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Güncelleme 2 - Kartal'daki Çöken Binaya İlişkin Soruşturma, System.String[]
Kartal'da 21 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.


Soruşturma kapsamında Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerince binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri Arzu Keleş Boran, proje ve inşaat mühendisi Osman Mısırlıoğlu gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Adliyeye getirilen şüphelilerin ifadelerinin 2 cumhuriyet savcısı tarafından alınacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:54 Kaynak: AA

Anadolu Adalet Sarayı, Yeşilyurt, Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da Çöken Binayla İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı Sevgilisini Öldüren Sanığa, Sevgililer Günü'nde Müebbet Hapis Cezası

Köpek Kediyi Parçaladı, Vicdansız Kadın Sadece İzledi Mersin'de Vahşet
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 14:53:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme 2 - Kartal'daki Çöken Binaya İlişkin Soruşturma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]