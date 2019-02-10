Güncelleme - Fabrikada Yangın (3)
1 saat önce
Adana'da bir narenciye fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Adana
'da bir narenciye fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Merkez Seyhan
ilçesi Gökçeler
Mahallesi'ndeki narenciye fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve önlem amaçlı ambulans sevk edildi.
Fabrikanın paketleme bölümünde çıktığı belirlenen yangının söndürülmesi çalışmalarına Mersin Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri de destek veriyor.
Öte yandan yangın nedeniyle yaklaşık 4 bin ton narenciyenin zarar görmüş olabileceği değerlendiriliyor. İtfaiye
ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:44 Kaynak: AA
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