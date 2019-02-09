Güncelleme - Kayseri'de Otomobil Tırla Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı
49 dakika önce
Kayseri-Nevşehir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Kayseri- Nevşehir
kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Nevşehir'den Kayseri yönüne giden Cuma Uluçay idaresindeki 46 D 8540 plakalı otomobil, Garipçe
köyü yakınlarında karşı şeride geçerek Kenan Demirel yönetimindeki 38 UY 204 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Uluçay ile beraberindeki Merve Kılıç
yaşamını yitirdi, tır sürücüsü Demirel ise hafif yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:01 Kaynak: AA
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