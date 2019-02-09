Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kayseri'de Otomobil Tırla Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme - Kayseri'de Otomobil Tırla Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

49 dakika önce

Kayseri-Nevşehir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Güncelleme - Kayseri'de Otomobil Tırla Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Kayseri- Nevşehir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Nevşehir'den Kayseri yönüne giden Cuma Uluçay idaresindeki 46 D 8540 plakalı otomobil, Garipçe köyü yakınlarında karşı şeride geçerek Kenan Demirel yönetimindeki 38 UY 204 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Uluçay ile beraberindeki Merve Kılıç yaşamını yitirdi, tır sürücüsü Demirel ise hafif yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:01 Kaynak: AA

Nevşehir, Kayseri, Güncel
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