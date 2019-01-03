Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Metrobüs Durağında Kaza

Güncelleme - Metrobüs Durağında Kaza

1 saat önce

Metrobüsün çarpması sonucu yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güncelleme - Metrobüs Durağında Kaza, System.String[]
Metrobüsün çarpması sonucu yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Avcılar istikametinde seyreden bir metrobüs, Darülaceze- Perpa durağına geldiği sırada, yolcu Mehmet Suel'e çarptı.

Kazada yaralanan Suel, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Metrobüsün şoförü de Çağlayan Polis Merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksadı.

Yaralı Mehmet Suel, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:30 Kaynak: AA

Perpa, Darülaceze, Güncel
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