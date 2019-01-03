Güncelleme - Metrobüs Durağında Kaza

Metrobüsün çarpması sonucu yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Avcılar
istikametinde seyreden bir metrobüs, Darülaceze- Perpa
durağına geldiği sırada, yolcu Mehmet Suel'e çarptı.
Kazada yaralanan Suel, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Metrobüsün şoförü de Çağlayan Polis
Merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksadı.
Yaralı Mehmet Suel, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.