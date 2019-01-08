Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Şanlıurfa'da Banka Soygunu

Güncelleme - Şanlıurfa'da Banka Soygunu

1 saat önce

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir banka şubesindeki çalışanları silahla tehdit eden soyguncu, kasadaki bir miktar parayı çaldı.

Güncelleme - Şanlıurfa'da Banka Soygunu, System.String[]
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir banka şubesindeki çalışanları silahla tehdit eden soyguncu, kasadaki bir miktar parayı çaldı.

Emniyet Caddesi'nde bir banka şubesine gelen silahlı bir kişi, özel güvenlik görevlisinin tabancasını gasbetti. Banka çalışanlarını tehdit edip etkisiz hale getiren soyguncu, kasadaki bir miktar parayı alıp yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Daha sonra aynı caddenin arkasındaki bir sokakta bir kadın sürücünün otomobilini gasbetmeye çalışan soyguncu, bu sırada kendisini kovalayan polislere de ateş ederek izini kaybettirdi. Mermilerden biri park halindeki bir otomobile isabet etti.

Olayın ardından banka şubesine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bankada uzun süre çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda şüphelinin kar maskeli olarak bankaya geldiğini tespit etti.

Yaya olarak kaçan zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:41 Kaynak: AA

Haliliye, Şanlıurfa, Güncel
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