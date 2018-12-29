Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Tekirdağ'da Çelik Kasa Hırsızlığı

Güncelleme - Tekirdağ'da Çelik Kasa Hırsızlığı

42 dakika önce

Çerkezköy'de çelik kasa hırsızlığına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Güncelleme - Tekirdağ'da Çelik Kasa Hırsızlığı, System.String[]
Çerkezköy'de çelik kasa hırsızlığına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gazi Osman Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerindeki çelik kasa çalındı.


İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.


İş yerinin ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zanlıların kimliklerini tespit etti.


Yapılan teknik takip sonucu İstanbul'un Sultangazi ilçesinde oldukları belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:30 Kaynak: AA

Çerkezköy, Güncel
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