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GÜNDEM / 10 Haziran 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 10 Haziran 2021

10.06.2021 08:57
GÜNDEM / 10 Haziran 2021, System.String[]

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye'deTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya gelecek.

6 Nisan 1920

1- Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye'de

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya gelecek.

Caparov'a TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenecek törenle TOBB ETÜ Fahri Doktorası sunulacak, törenin ardından Türk-Kırgız İş Forumu gerçekleştirilecek.

(TBMM/11.45/Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edilecek ve Mecliste temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle görüşecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Bilim Sanat Merkezi Yapım Protokolü İmza Töreni"ne ve "Yunus Emre Sergisi" açılışına katılacak.

(Eskişehir/14.00-15.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerdeki müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge görüşülecek.

KİT Komisyonunda, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak.

(TBMM/14.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koza Altın Temel Atma Töreni'ne katılacak.

Bakan Dönmez, törenin ardından Valiliğe, Belediyeye ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

( Ağrı/11.00/14.00/15.00/16.00 ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges ile bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı V-Talks" etkinliği kapsamında düzenlenecek "2023 Sonrası Savunma ve Uzay Teknolojileri" oturumunun açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- TÜİK, nisan ayı iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 Zirvesi'nin yapılacağı Cornwall'da bir araya gelecek.

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, denizlerdeki müsilaj sorununa bilimsel çözüm üretilmesi amacıyla akademisyenlerin katılımıyla YÖK'te düzenlenecek toplantıya katılacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfında düzenlenecek "2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında 11 Haziran Cuma günü İtalya ile yapacakları mücadeleye ilişkin Roma Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek ve çevrim içi takip edilecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

Milliler, karşılaşma öncesi son antrenmanı statta yapacak.

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, çevrim içi basın toplantısında Türkiye maçına ilişkin soruları yanıtlayacak.

(Roma/20.45/21.30/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 17-27 Haziran tarihlerinde İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası öncesi çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek.

(Valensiya/21.30)

3- Milli sporcuların da mücadele edeceği 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası, Bulgaristan'da elemelerle sürecek.

(Varna) (Fotoğraflı)

4- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda yarı final maçları yapılacak.

(Paris) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Marmara'dan iki günde 392 metreküp müsilaj toplandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da "Marmara hepimizin" sloganıyla deniz temizliği seferberliği başlatılarak, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen 31 bölgede temizlik çalışması yapıldı

İlk gün 15 bölgede denizden toplam 235,2 metreküp müsilaj toplandı, çalışmaların ikinci gününde ise 16 bölgede denizden ve karadan toplama sistemiyle 156,6 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"31 bölgede, 1000 arkadaşımızla, denizden 46 temizleme gemisi, bariyer serme, sorbent yayma, yüzey sıyırma, kıyıdan uzak noktalarda müsilaj biriktirme gibi faaliyetler için 27 tekne ve karadan toplama sistemiyle süreci çok ileri bir noktaya taşıdık"

-"8-9 Haziran tarihlerinde toplam 392 metreküp müsilaj topladık, bertarafa gönderdik. Kapasiteyi daha da arttırarak çalışmamıza 7/24 devam ediyoruz"

"Bu sorunu hep birlikte aşacağız, Marmara'mızı kaderine terk etmeyeceğiz"

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

2- İstanbul'un arsa değeri 23,4 trilyon liraya ulaştı

Tapusor.com'un araştırmasına göre, 2018'de 9,4 trilyon lira olarak ölçülen İstanbul'un arsa değeri, 2020 sonu itibarıyla yüzde 149'luk artış kaydetti

Arsa değeri en yüksek ilçelerin başında 28 bin 270 liralık ortalama metrekare fiyatıyla Şişli gelirken, Şişli'yi, 27 bin lirayla Beyoğlu ve 22 bin 746 lirayla Beşiktaş takip etti

Arsa ticaretinin Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'de yoğunlaştığı görülürken, Esenler ve Güngören'de neredeyse boş arsa kalmaması dikkati çekiyor

Tarla ve arsalarda salgının etkisiyle yaşanan talep artışı fiyatlara da yansıdı

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal:

"İstanbul, Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen şehirleri ve metropolleri ile kıyaslandığında gayrimenkul yatırımı açısından hala çok cazip"

İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım:

"Sınırlı toprak, arsa, bina ve konut arzına karşılık sürekli artan yüksek talep İstanbul'daki her metrekarenin değerini daha da artırıyor"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatmaya çalışanların peşini bırakmadı

Reklam Kurulunca bu yılın ocak-mayıs döneminde görüşülen 801 dosyadan 718'i ilgili mevzuata aykırı bulunurken, bunların 576'sına durdurma cezası, 142'sine de idari para ve durdurma cezaları uygulandı

Aykırılık tespit edilen reklam ve uygulamalar için toplam 14 milyon 378 bin 995 lira idari para cezası kesildi

Kovid-19 salgınının etkili olmaya devam ettiği söz konusu dönemde sağlık, gıda, kozmetik ve temizlik ürünleri sektörleriyle ilgili görüşülen dosyalardan 333'üne durdurma, 93'üne toplam 10 milyon 915 bin 818 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

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Münir Karaloğlu, Mustafa Şentop, cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 10 Haziran 2021 - Son Dakika


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