GÜNDEM / 20 Ocak 2026

20.01.2026 09:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

(TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Hakimevi'nde, Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve 1. Aşama Eylem Planı (2023-2025) İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen büyük bir operasyona ve uyuşturucu operasyonlarına dair veriler paylaşacağı basın toplantısı yapacak.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP'nin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Girne Limanı'nda X-Ray açılış törenine katılacak, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşecek.

(Girne/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2025 dönemi tarımsal girdi fiyat endeksini, Aralık 2025 dönemi yurt dışı üretici fiyat endeksi ve konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla 4+4 Mekanizması Birinci Toplantısı düzenlenecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında İspanya'nın Atletico Madrid takımını konuk edecekleri müsabaka öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı ekip son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/12.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında Galatasaray'a konuk olacakları müsabaka öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecek. İspanya temsilcisi, son çalışmasını burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/17.45/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, İsrail'in Hapoel IBI ekibiyle deplasman maçını Bulgaristan'da oynayacak.

(Sofya/20.30)

4- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 15. haftasında, B Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İsrail'in Hapoel Midtown takımıyla deplasman maçını Sırbistan'da oynayacak.

(Belgrad/21.00)

5- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk maçında TOFAŞ, Almanya'nın Alba Berlin ekibini konuk edecek.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

6- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftası; Zerenspor-Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları-Aras Kargo, Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana, Göztepe-Kuzeyboru ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/14.00/19.00/İzmir/18.00/Aydın/19.00) (Fotoğraflı)

7- Beşiktaş Kulübü ile PUBG Mobile arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Tüpraş Stadı'nda yapılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu müsabakalarına Zeytinburnu Buz Adası'nda devam edilecek. Organizasyonda Kazakistan-Letonya, Güney Kore-Hollanda ve Yeni Zelanda-Türkiye maçları oynayacak.

(İstanbul/13.00/16.30/20.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Ekonomi, Turizm, Finans, Güncel, Son Dakika

