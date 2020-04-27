GÜNDEM / 27 Nisan 2020 - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÜNDEM / 27 Nisan 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 27 Nisan 2020

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 ay (161 gün) vadeli Hazine bonosu ile 7 yıl (2 bin 380 gün) vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

GÜNDEM / 27 Nisan 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 ay (161 gün) vadeli Hazine bonosu ile 7 yıl (2 bin 380 gün) vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Organ ve kök hücre nakil merkezlerinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri güncellendi

Sağlık Bakanlığınca güncellenen enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, donör ve alıcının Kovid-19 açısından değerlendirilmesinin ardından nakille ilgili karar verilmesi, acil olmayan nakillerin ertelenmesi istendi


Kesin Kovid-19 enfeksiyonu tanısı almış donörlerde hücre toplama işleminin, iyileşmeden sonra mümkünse 3 ay ertelenmesi ve en az 24 saat ara ile iki PCR testinin negatif olduğunun görülmesi gerektiği ifade edildi


Bakanlık, Kovid-19 tanısı almış nakil alıcılarının kök hücre tedavilerinin, iyileştikten en az 3 ay sonra yapılmasını kararlaştırdı

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)


2- Küresel salgın sonrasında tedarik zincirinde kilit ülke: Türkiye

Küresel salgın; arz zinciri, stratejik ürünler, güvenlik, güven, ortak hareket etme, lojistik gibi kavramlar üzerinden küresel ticareti tartışmaya açarken, Çin'in kısmen oyunun dışında kalması durumunda hangi ülkelerin bu boşluğu doldurabileceğine ilişkin çalışmalar başladı


Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu:


"Ülkelerin küresel tedarik zincirlerindeki kopan ilişkilerin bir yerinde Türkiye'yi değerlendireceklerini düşünüyorum. Bu durumlara da Türkiye'nin iyi hazırlanıp gerekli tepkileri vermesi gerekiyor"


AA Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy:


"Küresel ölçekte finans ve üretim yeniden şekillenirken, jeopolitik önemi ve tarihsel süreci ile hem batı hem doğu penceresine açık Türkiye, bu süreci fırsata çevirecek potansiyeli barındırıyor"


(Murat Birinci/İstanbul) 3- "Askıda çorba" askıya alınınca, iyiliği ramazan kolisine sığdırdılar

Maddi durumu iyi olmayanlar ve sokakta yaşayanlar için açtıkları "askıda çorba" hareketini başlattıkları lokantaları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hizmete ara veren 4 arkadaş, yardım faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor


Gönüllülük hareketini sürdüren arkadaşlar bu kez kendilerine ulaşan yardımseverlerin desteğiyle oluşturdukları gıda kolilerini ramazanda ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, yardım paketlerini evlere kadar götürüyor


"Askıda çorba" hareketinin öncülerinden Derya Nadide Yıldız:


"Bu insanlara yemek pişirip dağıtamıyorsak o zaman da gıda malzemelerini dağıtalım, onlar pişirip kendileri yesinler diye düşündük"


"Daha önceden buraya çorba içmeye, yemek yemeye gelen, askıda çorba uygulamasını bilen kişiler bize ulaşarak askıya çorba/yemek bırakıyor. Bu sayede ramazan kolilerimizi de oluşturuyoruz"


(Muhammed Nuri Erdoğan/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 09:02 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi 1000 TL'lik yardıma başvurduğu söylenen Samsun'daki Ferrari sahibi suskunluğunu bozdu: Ben değilim Fotoğraf tutkunu genç, Tekirdağ'daki evinin çatısından Uludağ'ı görüntüledi TÜBİTAK Başkanı: Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı İstanbul'da geniş çaplı elektrik kesintisi! 13 ilçeye belirli saatlerde elektrik verilmeyecek Koronavirüsle mücadelenin kalbi olan 112 Avrupa Komuta Merkezi'ne günde 40 bin çağrı geliyor Trump, Sağlık Bakanı'nı görevden alacağı iddialarını yalanladı: Kargaşa ve kaos çıkarmak istiyorlar Ticaretin aksamaması için koronavirüs semptomu göstermeyen tır şoförleri 14 gün karantinada beklemeyecek Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi Bayburt'taki bir huzurevinde 35 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor Hastanede olduğunu bildirdi, son paylaşımı oldu Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi
Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı         
15:13
Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi         
15:06
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada         
15:01
Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu Neymar'ın annesi, aşçı ile ilişkisi ortaya çıkan genç sevgilisini evden kovdu         
15:00
Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu         
14:46
En yakın arkadaşı, eski Galatasaraylı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı En yakın arkadaşı, eski Galatasaraylı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı         
14:42
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi         
14:20
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti         
14:11
Bir neslin kahramanı Tolga Abi yıllar sonra geri döndü! İlk videosunda koronavirüsü anlattı Bir neslin kahramanı Tolga Abi yıllar sonra geri döndü! İlk videosunda koronavirüsü anlattı         
14:08
Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, Ramazan'a özel beslenme ve menü tavsiyelerini paylaştı Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, Ramazan'a özel beslenme ve menü tavsiyelerini paylaştı         
13:52
Polis uygulamasından kaçan Suriyeli genç, bacağından vurularak yakalandı Polis uygulamasından kaçan Suriyeli genç, bacağından vurularak yakalandı         
13:48
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma başlattı Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma başlattı         
13:46
Koronavirüsten ölen hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan kadın doktor: Kendimi güvende hissetmiyorum Koronavirüsten ölen hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan kadın doktor: Kendimi güvende hissetmiyorum         
13:36
Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak Son Dakika: Bugün yeniden devreye alınan Nefes Kredisi ile işletmelere 6 milyar liralık finansman sağlanacak         
13:33
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim         
13:27
Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz Bir poşet uyuşturucuyla yakalanan şüpheli: Karımın o, çocuğa içirip yemeklere katıyoruz         
13:24
Taffarel'den Fatih Terim itirafı: Galatasaray'dan ayrıldığım için bana kızgın Taffarel'den Fatih Terim itirafı: Galatasaray'dan ayrıldığım için bana kızgın         
13:23
Kars'ta kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı anbean kaydedildi Kars'ta kaz yavrularının yumurtadan çıkma anı anbean kaydedildi         
13:21
Koronayı yenen futbolcu Ezequiel Garay'ın eşi Tamara Gorro patladı: Bugün bir kişiyi daha ölüme yolladınız Koronayı yenen futbolcu Ezequiel Garay'ın eşi Tamara Gorro patladı: Bugün bir kişiyi daha ölüme yolladınız         
13:18
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:02
Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü         
12:55
Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı Volkswagen, Almanya'da bulunan en büyük fabrikasında üretime yeniden başladı         
12:44
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti         
12:42
Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak         
12:24
Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi Eski Galatasaraylı Gomis'in menajeri, yıldız ismi Fenerbahçe'ye önerdi         
12:16
Orucun vücudumuza inanılmaz etkileri! Hücreleri onarıp vücut direncini artıyor Orucun vücudumuza inanılmaz etkileri! Hücreleri onarıp vücut direncini artıyor         
12:07
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi         
12:04
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz         
12:00
Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor         
11:45
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı         
11:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2020 15:40:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM / 27 Nisan 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]