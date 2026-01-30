GÜNDEM / 30 Ocak 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"na katılacak, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, "KYK Tematik Kış Kampları-Antalya Eğitimciler Kampı Çerçevesinde Öğrencilerle Buluşma" programına iştirak edecek.

(Antalya/10.00/12.00/13.45/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a ziyaret gerçekleştirecek, "KİPTAŞ Kartal Kaper Sitesi Teslim Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00/İstanbul/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığına, Belediyeye, Atatürk Caddesi esnafına ziyarette bulunacak, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Sivas/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ailem Dizisi 2. Sezon Tanıtım Programı" ile "Bizim Evin Hikayesi Tiyatro Oyunu Gala Gösterimi"ne katılacak.

(İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Danışma Meclisi Toplantısı ile TOKİ kura çekimine iştirak edecek.

(Ordu/10.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi 778 Konut Kura Çekim Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "KYK Tematik Kış Kampları-Antalya Eğitimciler Kampı"na ve "Ailem Dizisi 2. Sezon Tanıtım Programı"na iştirak edecek.

(Antalya/09.30/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir araya gelecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, Erzincan Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Erzincan/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, partisinin Genel Merkez Gençlik Kollarınca düzenlenecek "Genç Tech Konya" programına iştirak edecek.

(Konya/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığında Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Hatay/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Refinansman Kefalet Programı İmza Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, somon üretim tesisini, Valiliği ve MHP İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirecek, sektör paydaşlarıyla toplantı yapacak.

(Artvin/10.45-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'na ve İhracatçılara Ödül Töreni"ne katılacak.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "30 Bin Kilometre Bölünmüş Yol Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemi dış ticaret istatistiklerini, hizmet üretici fiyat endeksini, Ekim-Aralık 2025 dönemi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin aylık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya gelecek.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimleri, İsviçre'de yapılacak, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak.

(Nyon/14.00/15.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 20. haftası, Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor ve Kasımpaşa-Samsunspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Antalya/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 23. haftasının ilk maçında İstanbulspor-Atakaş Hatayspor karşılaşacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş GAİN karşılaşmasıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

5- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasının ilk maçında OGM Ormanspor-Çimsa ÇBK Mersin karşılaşacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftası, Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor müsabakasıyla başlayacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

