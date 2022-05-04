GÜNDEM / 4 Mayıs 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 4 Mayıs 2022

04.05.2022 08:57
GÜNDEM / 4 Mayıs 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rumeli dernekleri tarafından düzenlenen "Büyük Rumeli Aile Bayramlaşması"na katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rumeli dernekleri tarafından düzenlenen "Büyük Rumeli Aile Bayramlaşması"na katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti'nin Vakfıkebir, Tonya, Şalpazarı, Beşikdüzü, Çarşıbaşı ilçe başkanlıkları ile belediye başkanlıklarını ve esnafı ziyaret edecek.

(Trabzon/10.00-20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya- Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci finalist, Real Madrid- Manchester City maçıyla belli olacak.

(Madrid/22.00) (Fotoğraflı)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final turunda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile OGM Ormanspor ikinci maçta karşılaşacak.

(Mersin/18.00) (Fotoğraflı)

3- Beşiktaş Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni Vodafone Park'ın deniz tarafı terasında yapılacak.

(İstanbul/11.30-13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

***

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Mustafa Şentop, İstanbul, Rumeli, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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