GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ağustos 2019

6 Nisan 19201- Kurban Bayramı kutlanıyorİslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve programlar takip ediliyor.2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kılacak.(İstanbul/ 06.47)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , Araplar Büyüksinan Camisi'ndeki bayram namazından sonra Mevlana Kültür Merkezinde bayramlaşma programına katılacak, şehit ailesine ve bir vatandaşın evine ziyarette bulunacak.(Konya/06.37-15.30)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AK Parti İl Başkanlığında partililerle bayramlaşacak.(Antalya/17.15)2- Suriye 'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.(İdlib/Halep)SPOR1- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor. İtalya temsilcisi Fiorentina ile özel maçta deplasmanda karşı karşıya gelecek.(Floransa/22.00)2- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si koşulacak.(Spielberg/15.00)3- 16 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Estonya ile karşılaşacak.(Udine/19.45)