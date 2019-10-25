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GÜNDEM ÖZETİNE

12 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüşecek, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u kabul edecek.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüşecek, Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u kabul edecek.

(İstanbul/14.30/17.30)

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:24 Kaynak: AA
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