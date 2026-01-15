Gündem: Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler - Son Dakika
Gündem: Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler

15.01.2026 00:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Üstel ortak açıklama yaparken, TBMM'de önemli yasalar görüşülüyor.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın açıklaması yapacak.

(Lefkoşa)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasını takip edecek, SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Yılın Kadınları Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00/20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ömer İleri, Uluslararası Ayder Forumu'na katılacak. Yazıcı ayrıca, Yüzyılın Konut Projesi kapsamındaki kura çekim törenine iştirak edecek.

(Rize/10.00/14.00)

2- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Kadın Kolları İl Danışma Meclis Toplantısı'na katılacak.

(İzmir/13.00)

3- TBMM'den

Plan ve Bütçe Komisyonunda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Dışişleri Komisyonunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

(TBMM/10.00/14.00/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- ?Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Uluslararası Ayder Forumu'nu katılacak.

(Rize/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vodafone Business Tech Connect Ankara etkinliği ile Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi 2026 etkinliğine iştirak edecek.

(Ankara/10.00/Antalya/17.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2025 dönemi inşaat üretim ve hizmet üretim endeksleri ile Aralık 2025 dönemi tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.30)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği ziyaret edecek, AK Parti Ağrı İl Danışma Toplantısı'na ve Patnos İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılış törenine katılacak.

(Ağrı/10.30/11.30/14.00)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "TRT Genç Kanalı" açılış programına iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçları tamamlanacak. Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK, Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor müsabakaları yapılacak.

(Erzurum/13.00/İstanbul/15.30/20.30/Muğla/18.00)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin, Litvanya'nın Kibirkstis-TOKS ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Vilnius/21.15)

4- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

Kaynak: AA

