Gündemdeki Önemli Toplantılar ve Etkinlikler

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşecek, Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetleme ve Akıllı Kavşak Projesi Tanıtım Töreni ile KKTC Ekonomik Örgütler Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Lefkoşa/10.30/11.30/Girne/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocatepe Camisi'nde cuma namazını kılacak, Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması'nda yer alacak.

(Ankara/13.03/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sonu Karne Dağıtım Töreni'ne katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek, basın açıklaması yapacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

(Ağrı/09.30-13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliğe ziyarette bulunacak.

(Erzurum/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Bergama Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İzmir/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Berlin Büyükelçiliği'nde Almanya Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın üçüncü pisti ve yeni kulesiyle ilgili basın açıklaması yapacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2025 dönemi ücretli çalışan istatistiklerini, Aralık 2025 dönemi motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini ve kasım ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya, Estonya ve Letonya dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek dörtlü toplantıya iştirak edecek.

(Vilnius) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'de çekilecek kura çekimiyle belirlenecek, Samsunspor'un rakibi belli olacak.

(Nyon/15.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 21. haftası, Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçıyla başlayacak.

(Çorum/20.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, Bursaspor Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla başlayacak.

(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.