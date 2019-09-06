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2 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Teknik Üniversitesinin Ayazağa Kampüsü'ndeki Abdülhakim Sancak Camisi'nin açılışına katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:34 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Teknik Üniversitesinin Ayazağa Kampüsü'ndeki Abdülhakim Sancak Camisi'nin açılışına katılacak.
(İstanbul/12.30)
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