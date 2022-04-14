Güneş'ten Kopan Fırtına Dünya'ya Geliyor! - Son Dakika
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Güneş'ten Kopan Fırtına Dünya'ya Geliyor!

14.04.2022 11:10
Güneş'ten Kopan Fırtına Dünya'ya Geliyor!

Güneş'ten gelen fırtına Dünya'ya doğru hızla ilerliyor.

Güneş'ten gelen fırtına Dünya'ya doğru hızla ilerliyor. Bu büyük plazma uyduları allak bullak edebilir!

Gezegenimizle çarpışmasına saatler kala bu solar fırtınanın uyduları ve enerji sistemlerini etkilemesi bekleniyor.

Bugün (14 Nisan 2021) Dünya'ya çarpacak olan bu taç küre kütle atımı AR2987 diye bilinen ve ölmekte olan bir Güneş lekesinden geliyor. Güneş'in yüzeyindeki "daha ılık" bölgelere "Güneş lekesi" deniliyor.

Manyetik alanının muazzam enerjisinin konveksiyon süreciyle karışması sonucu oluşan bu Güneş lekesi AR2987 C sınıfı bir Güneş ateşi püskürttü.

11 YILLIK SÜREÇ İÇİNDE

Jeomanyetik bir fırtınaya sebep olması beklenen bu ziyaret ayrıca başka birçok olaya da sebep olacak gibi…

Güneş 11 yıl süren bir devir içindeyken solar aktiviteler de artmakta.

Patlamalar, alev püskürtmeler ve radyasyon infilakı ile tanımlanan bu devir içinde Güneş lekeleri de artmakta. Bu devrin 2025 yılında zirve yapması bekleniyor.

Bugün görülecek Güneş fırtınası belli ki küçük boyutlu çünkü daha büyük bir fırtınanın etkisi korkunç boyutlara hatta bir internet kıyametine dönüşebilir.

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Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Güneş'ten Kopan Fırtına Dünya'ya Geliyor! - Son Dakika


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