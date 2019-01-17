Son Dakika Haberleri: Güneşin Doğuşunu İzlemeye Geliyorlar

Güneşin Doğuşunu İzlemeye Geliyorlar

18 dakika önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gündoğumu görenleri adeta büyülüyor.

Güneşin Doğuşunu İzlemeye Geliyorlar, System.String[]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gündoğumu görenleri adeta büyülüyor. Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı Dağı'nın bulunduğu alana gelenler güneşin ilk ışıklarını hayranlıkla izliyor.

Ağrı'da kışın etkisini göstermesiyle her yer beyaza bürünürken, Doğubayazıt'tan yolu geçen birçok kişi gün doğumunu burada izliyor. Doğubayazıt'ta tarihi yapılar önünde fotoğraf çeken vatandaşlar, beyazlarla kaplı Ağrı Dağı önünde güneşin ilk ışıkları ile birlikte fotoğraf çekiyor.

Gece saatlerinde yola çıkarak Doğubayazıt'a günün ilk ışıklarını izlemeye geldiklerini belirten Hüseyin Dumlu adlı vatandaş, yaşadıkları doyumsuz anların yorgunluklarına değdiğini ifade etti. Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı'nda bu anların oldukça büyüleyici olduğuna değinen Dumlu "Arkadaşlarımızla birlikte oldukça güzel anlar yaşadık. Herkese burayı tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:43 Kaynak: İHA

Ağrı Dağı, Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel
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