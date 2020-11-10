Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu - Son Dakika
BBC

Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu

10.11.2020 14:37
Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu, System.String[]

Ülkede yapılan kazılarda, 2 milyon yıllık bir insansı kafatası bulundu.

Güney Afrika'da yapılan kazılarda, 2 milyon yıllık bir insansı kafatası bulundu. Kafatasını bulan Avustralyalı araştırmacılar, bunun insan evrimine daha fazla ışık tutabileceğini belirtiyor.

Araştırmacılar kafatasının Paranthropus robustus türünden bir erkeğe ait olduğunu söylüyor. Paranthropus robustus, modern insanların doğrudan atası olduğu düşünülen Homo erectus'a akraba bir tür. İki türün aynı zaman diliminde yaşadıkları, fakat Paranthropus robustus'un soyunun daha erken tükendiği belirtiliyor.

Melbourne'deki La Trobe Üniversitesi'nden Dr. Angeline Leece, BBC'ye bu keşfin heyecan verici olduğunu belirterek "Şimdiye kadar sadece tek diş fosilleri vardı. Çok nadir bir fosil bulduk ve çok şanlıyız" dedi.

Araştırmacılar fosil parçalarını, 2018'deki kazılarında Johannesburg'un kuzeyindeki Drimolen arkeoloji sahasında buldu.

Kafatasının çıkarıldığı noktanın birkaç metre yakınında 2015'te aynı döneme ait bir Homo erectus fosili bulunmuştu. Bu fosilin bir çocuğa ait olduğu açıklanmıştı.

Uzmanların bu süre içinde fosilin parçalarını birleştirdiği ve analiz ettiği belirtiliyor.

'Büyük dişler, küçük beyin'

Araştırmanın sonuçları bilim dergisi "Nature, Ecology and Evolution"da yayımlandı.Güney Afrika'da bu dönemde birbiriyle rekabet halinde olan üç hominini türünün aynı anda yaşadığı düşünülüyor.

Araştırma ekibinden Jesse Martin BBC'ye buldukları kafatasının "insan soyunun mikro evrimine ilişkin nadir bir örneğini temsil ettiğini" söyledi.

Paranthropus robustus'ların büyük beyin ve küçük dişleri olan Homo erectus'ların aksine büyük dişleri ve küçük beyinleri vardı.

Paranthropus robustus'ların daha çok yumru kökler ve ağaç kabuklarıyla beslendiği düşünülüyor.

Dr. Leece, Paranthropus robustus'ların zamanla evrimleşerek ısırma ve çiğneme kabliyetlerinin artmış olabileceğini söyledi.

Bilim insanları iklim değişikliği sonucu daha yağışlı havaların bu türün besin kaynaklarını azaltmış olabileceği olasılığına dikkat çekti. Daha küçük dişleri olan Homo erectus'ların ise hem bitki hem de et yedikleri düşünülüyor.

Dr. Leece, "Birbirinden çok farklı bu iki tür, farklı evrimsel deneyleri temsil ediyor. Sonunda bizim türümüz kazandı. Fosil kayıtları, iki milyon yıl önce Paranthropus robustus türünün Homo erectus'tan daha yaygın olduğunu gösteriyor" dedi.

Güney Afrika, Melbourne, Fosil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Moise Kean, profesyonel olmak için 1 yıl annesinden gizli okula gitmediğini söyledi Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış Son Dakika: Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı Canlı yayında intihar teşebbüsünü takipçileri beğeni yaparak destekledi Eşinin mezarı başında cinayetle ilgili itiraflarda bulunan kadın 5 aydır kayıp Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu
Gözü dönmüş eşkiyalar, okul müdürünü evinin önünde öldüresiye dövdü Gözü dönmüş eşkiyalar, okul müdürünü evinin önünde öldüresiye dövdü         
14:48
Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti Şırınga çikolatadan ölen minik Mert, suçlu bulundu! Babası çıkan karara isyan etti         
14:08
Yaşlı kadın, tedavi olmak için gittiği hastanenin ambulansında çıkan yangın sonucu yaşamını yitirdi Yaşlı kadın, tedavi olmak için gittiği hastanenin ambulansında çıkan yangın sonucu yaşamını yitirdi         
13:48
Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış         
13:36
Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor         
13:18
Atatürk için omzundaki 35 kiloluk biber çuvalıyla saygı duruşunda bulundu Atatürk için omzundaki 35 kiloluk biber çuvalıyla saygı duruşunda bulundu         
13:13
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi         
12:00
Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak         
11:48
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak         
11:37
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu         
11:15
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu         
10:21
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim         
08:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 14:59:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Güney Afrika'da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei