Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'da 3d Yazıcıdan Yapılan Kemiklerle Orta Kulak İmplantı Yapıldı

Güney Afrika'da 3d Yazıcıdan Yapılan Kemiklerle Orta Kulak İmplantı Yapıldı

1 saat önce

Güney Afrika'daki Pretoria Üniversitesi'nde, üç boyutlu yazıcıyla yapılan kemikler kullanılarak ilk orta kulak implantı yapıldı.

Güney Afrika'da 3d Yazıcıdan Yapılan Kemiklerle Orta Kulak İmplantı Yapıldı, System.String[]
Güney Afrika'daki Pretoria Üniversitesi'nde, üç boyutlu yazıcıyla yapılan kemikler kullanılarak ilk orta kulak implantı yapıldı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Pretoria Üniversitesinde Profesör Mashudu Tshifularo ve ekibi Steve Biko Akademi Hastanesi'nde, geçirdiği kaza sonucu orta kulak kemikleri kırılarak işitme kaybı yaşayan 35 yaşında bir hastaya, dünyada ilk kez 3D baskılı kemikleri kullanarak orta kulak implantı yaptı.

Ameliyat sonrası konuşan Tshifularo, 10 yıldır yaptığı çeşitli çalışmaları sonucunda 3D teknoloji kullanarak orta kulak kemikleri geliştirdiklerini belirtti.

Tshifularo, "Ekibimle dünyanın ilk başarılı orta kulak implantını yaparak tarihe geçtik." dedi.

Orta kulak kaynaklı işitme kaybının tedavisinde yeni bir yöntem ortaya koyduklarını belirten Tshifularo, yöntemin kısa zamanda hastaların bütçesine uygun hale getirilmesini umduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:12 Kaynak: AA

Pretoria, Güney Afrika, Sağlık
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