Son Dakika Haberleri: Güney Afrika'da Bo Kaap Mahallesi'nin Tarihi ve Dini Dokusu Korunacak

Güney Afrika'da Bo Kaap Mahallesi'nin Tarihi ve Dini Dokusu Korunacak

1 saat önce

Güney Afrika hükümeti, ülkede Müslümanların yüzyıllardır yaşadığı Bo Kaap Mahallesi'nin tarihi ve dini dokusunu korumak için miras koruma yasasını onayladı.

Güney Afrika'da Bo Kaap Mahallesi'nin Tarihi ve Dini Dokusu Korunacak, System.String[]
Güney Afrika hükümeti, ülkede Müslümanların yüzyıllardır yaşadığı Bo Kaap Mahallesi'nin tarihi ve dini dokusunu korumak için miras koruma yasasını onayladı.

Cape Town Belediye Başkanı Dan Plato, gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın tarihi mahalleleri kentsel dönüşüme karşı korumak için verdiği mücadele sonucu miras koruma yasasını onayladıklarını belirtti.

Plato, "Bugün, 4 yıldır verilen mücadeleyle Bo Kaap Mahallesi'ndeki eşsiz tarihi manzara ve yaşam tarzınının korunmasına resmi olarak hak kazanıldı." dedi.

Mahallenin dokusunun korunması için mücadele verenlere teşekkür eden Plato, "Bo Kaap, halkın ve arazi sahiplerin bölgeyi turizim merkezi olarak tanıtabilmeleri için yeni bir döneme giriyor." dedi.

Güney Afrika'ya 1650'li yıllarda Hindistan, Endonezya ve Malezya'dan köle olarak getirilen Müslümanlar, 1750'lerde kurdukları Bo Kaap Mahallesi'nin tarihi ve dini dokusunu korumak için kentsel dönüşüme karşı mücadele ediyordu.

Cape Town Belediyesi gelir elde etmek için mahalle sınırlarında bulunan bazı arsaları müteahhitlere satarak mahallenin tarihi dokusuna uygun olmayan yüksek binaların yapılmasının önünü açmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:07 Kaynak: AA

Cape Town, Güney Afrika, Güncel
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