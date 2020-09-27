Güney Afrika'da ırkçılıkla mücadelenin sembollerinden İmam Harun anıldı - Son Dakika

Güney Afrika'da ırkçılıkla mücadelenin sembollerinden İmam Harun anıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Apartheid rejimle mücadelenin sembollerinden İmam Abdullah Harun, ölümünün 51'inci yıl dönümünde Merhaba Afrika platformu ve Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi (AFSAM) ortaklığında gerçekleştirilen programla anıldı.

Güney Afrika'da ırkçılıkla mücadelenin sembollerinden İmam Harun anıldı, System.String[]

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Apartheid rejimle mücadelenin sembollerinden İmam Abdullah Harun, ölümünün 51'inci yıl dönümünde Merhaba Afrika platformu ve Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi (AFSAM) ortaklığında gerçekleştirilen programla anıldı.

Erdoğan Erken'in moderatörlüğünde video konferans yoluyla gerçekleştirilen anma programına, Afrika Uzmanı Mustafa Efe, Anadolu Ajansı (AA) Afrika Editörü İbrahim Tığlı ve AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir katıldı.

Program, İmam Harun'un yaşamını ve mücadelesini konu alan bir video ile başladı. Ardından söz alan AA Afrika Editörü Tığlı, İmam Harun'un Sahra altı Afrikada Müslümanların sesi olduğunu söyledi.

Tığlı, Güney Afrika'da hem Apartheid rejiminde hem de daha öncesinde yaşanan Hollanda sömürgeciliği sırasında Müslümanların haklarının olmadığını anımsattı.

"İmam Harun Apartheid rejiminin yıkılmasında Müslümanların etkili olduğunu gösterdi"

Tığlı, İmam Harun'un Türkiye'de "İmam'ın Öldürülüşü" isimli eserin Türkçe'ye çevrilmesinden sonra tanındığını belirtti.

Apartheid rejiminin yıkılmasıyla Müslümanların renk ayrımı yapmadan İmam Harun'un ardında namaz kılmaya başladığını vurgulayan Tığlı, şunları söyledi:

"Apartheid rejimi Müslümanların İmam Harun'u benimsemelerini istemiyordu. Bu yüzden birçok kez polis soruşturmasına uğradı fakat hiçbir zaman yılmadı. Onu farklı kılan bütün Afrikalı Müslümanların doğal bir lideri oluşu ve gençlere odaklanmasıdır. Afrikada panafrikanist yaklaşımlar sosyalizmden beslenirken, İmam Harun İslami değerlerle Afrika Ulusal Kongresi içerisinde yer almıştır. İmam Harun, Apartheid rejiminin yıkılmasında Müslümanların etkili olduğunu göstermiştir. Cenazesine siyah, beyaz, melez, yabancı, Hristiyan, Müslüman, solcu, sağcı toplumun her kesiminden 70 binden fazla insan katılmıştır. Bu cenaze töreni de zaten Apartheid rejiminin sonuna geldiğinin göstergesidir."

"İmam Harun, siyah beyaz ayrımı yapmadan İslam'ı anlattı"

Afrika uzmanı Efe de İmam Harun'un Afrika tarihini şekillendirdiğini dile getirdi.

Apartheid rejimiyle Güney Afrika'da toplumun keskin çizgilerle birbirinden ayrıldığına vurgu yapan Efe, şöyle devam etti:

"Güney Afrika'da toplum parçalara bölünmüş ve bu bölünmüşlük kanunlarla tanımlanmıştı. Müslümanlar bu bölünmüşlüğe başından beri karşı çıksalar da bu direnişi ortak bir noktada toplayacak ne bir yapı vardı ne de bir isim. İmam Harun ilk defa siyah beyaz ayrımı yapmadan insanlara İslam'ı anlatmıştır. İmam Harun'un bu farklı yaklaşımı ve çabası kıtanın tarihi için oldukça önemlidir."

AA Haber Akademisi Müdürü İşbilir de İmam Harun gibi isimlerin anlaşılmasının çok önemli olduğunu ve gelecek nesillerin İmam Harun'u tanımaları gerektiğini ifade etti.

İmam Harun kimdir

Güney Afrika'da Müslümanların ırkçılık ve hak mücadelesinin sembol isimlerinden İmam Harun, 1924'te Cape Town'da doğdu.

İlköğretim eğitimini tamamladıktan sonra dini ilimler öğrenmek üzere Suudi Arabistan'a giden İmam Harun, 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla ülkesine döndü.

İmam Harun, 1955'te Cape Town'daki El-Camia camisinde imamlık yapmaya başladı. Kadınlar ve çocuklarla ilgili meselelere eğilen İmam Harun, kısa sürede toplumsal sorunları konu alan hutbeleriyle tanınmaya başladı.

Claremont Müslüman Gençlik Derneği (CMYA) ve Muslim News gazetesini kuran İmam Harun, başta gençler olmak üzere toplumu Apartheid rejimine karşı harekete çağırdı.

İmam Harun, 1969'da Apartheid rejimine karşı verdiği mücadele nedeniyle işkence altında hayatını kaybetti.

Abdullah Harun, Güney Afrika, Afrika, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 23:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Afrika'da ırkçılıkla mücadelenin sembollerinden İmam Harun anıldı - Son Dakika


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