- Güney Afrika
'da tren kazası: 2 ölü
PRETORIA - Güney Afrika'nın 3 başkentinden biri olan Pretoria
'nın Mountain View istasyonu yakınında iki tren çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
Güney Afrika'nın 3 başkentinden biri olan Pretoria'da tren kazası yaşandı. Mountain View istasyonu yakınında iki tren çarpıştı, kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Trenin kalabalık olduğu saatte kazanın yaşandığı öğrenilirken, polis kaza hakkında açıklamalarda bulundu. Polis
yetkilisi yaptığı açıklamada, "Şu andaki bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda insan yaralandı. Acil Servis
ekipleri trenin içinde mahsur kalan yaralılara ulaşmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Şehir hatları Sözcüsü Lillian Mofokeng, henüz bir açıklama yapmayacaklarını duyurdu.