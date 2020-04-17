Güney Afrika'daki tarihi Komrades Maratonu Kovid-19 nedeniyle erteledi - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde her yıl düzenlenen tarihi Komrades Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan önlemler kapsamında ertelendi.

Güney Afrika Yayın Kurumu (SABC) tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Her yıl düzenlenen ve binlerce koşucunun katıldığı Komrades Maratonu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu yıl ertelendi." denildi.

Açıklamada maratonun hangi tarihe ertelendiğiyle ilgili bir bilgi verilmedi.

Yaklaşık 90 km uzunluğunda olan Komrades Maratonu 1921'den beri düzenleniyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban ve Pietermaritzburg bölgeleri arasında düzenlenen maraton, dünyanın en eski ve en büyük ultra maratonu olarak biliniyor.