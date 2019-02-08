Son Dakika Haberleri: Güney Afrikalı İmam Harun İçin Adalet Çağrısı - Cape

Güney Afrikalı İmam Harun İçin Adalet Çağrısı - Cape

1 saat önce

- İmam Harun'un 50'ci yılı için düzenlenen etkinlik Etkinliğe katılanlar ve konuşmacılar İmam Harun'un kızı Fatima Harun Masoet ile röportaj Ailesi, Güney Afrika'da Apartheid rejimine karşı özgürlük mücadelesinin simge isimlerinden İmam Abdullah Harun'un ölümünün aydınlatılmasını istedi.

Güney Afrikalı İmam Harun İçin Adalet Çağrısı - Cape, System.String[]
- İmam Harun'un 50'ci yılı için düzenlenen etkinlik
Etkinliğe katılanlar ve konuşmacılar
İmam Harun'un kızı Fatima Harun Masoet ile röportaj Ailesi, Güney Afrika'da Apartheid rejimine karşı özgürlük mücadelesinin simge isimlerinden İmam Abdullah Harun'un ölümünün aydınlatılmasını istedi.

İmam Harun'un kızı Fatima Harun Masoet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının onurunun Güney Afrika'nın onuru olduğunu ve bu nedenle İmam Harun'un öldürülmesi ile ilgili soruşturmanın yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Masoet, "Bugün özgürlük savaşçısı babamın doğum günü ve şehadetinin 50'ci yılı. Babam 123 gün işkence görerek bu ülke için hayatını kaybetti. Otopsi sonuçları işkence gördüğüne işaret etmesine rağmen rejim babamın ölümünü doğal nedenler olarak açıkladı. Bu hala o şekilde duruyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:59 Kaynak: AA

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