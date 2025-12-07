Güney Kore, Askeri Tatbikatları Kart Olarak Kullanmayacak - Son Dakika
Güney Kore, Askeri Tatbikatları Kart Olarak Kullanmayacak

07.12.2025 16:21
Güney Kore, Kuzey Kore ile diyalogu başlatmak için ABD ile askeri tatbikatları kullanmayı düşünmüyor.

Güney Kore, ABD ile yaptıkları ortak askeri tatbikatları, Kuzey Kore ile tıkanan görüşmeleri yeniden başlatmak için bir "kart" olarak kullanmayı düşünmediklerini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Wi, Pyongyang'ın, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung döneminde ikili ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik atılan adımları reddetmesi üzerine Seul'ün Koreler arası diyaloğu canlandırmak amacıyla ABD ile yapılan rutin askeri tatbikatları gözden geçirip geçirmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtladı.

Diyaloğu yeniden başlatmak için atılabilecek adımları değerlendirmeleri gerektiğini belirten Wi, "Birçok seçenek olsa da Kore-ABD ortak tatbikatlarını bir kart olarak kullanmayı doğrudan düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Wi, Koreler arası ilişkilerde kaydedilen ilerlemenin sınırlı olduğunu, ancak Kore Yarımadası'ndaki gerilimin düşürülmesi ve Pyongyang ile diyaloğun yeniden başlatılmasına yönelik çabaların sürdürüleceğini vurguladı.

Devlet Başkanı Lee, kasımda, uzun vadede büyük ölçekli askeri tatbikatlara gerek duyulmayan kalıcı bir barış ortamının hedeflendiğini, ancak bu konudaki kararların mevcut güvenlik koşullarına göre alınması gerektiğini belirtmişti.

Koreler arası ilişkiler ince çizgide seyrediyor

Güney Kore'nin bu yıl göreve gelen Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mesajlar vermeyi sürdürüyor.

Lee'nin başa gelmesinin ardından Seul yönetimi, hoparlörlerle propaganda faaliyetini durdururken, kısa süre sonra Kuzey Kore de aynı şekilde yanıt vermişti.

Öte yandan, Güney Kore, sınır boyunca yerleştirilen "propaganda yayını yapan hoparlörlerini" ağustos başında kaldırırken, Kuzey Kore bu adıma uymamıştı.

Pyongyang yönetimi, bu hoparlörleri kaldırma niyeti olmadığını ifade ederken Güney Kore ile ilişkileri düzeltme konusunda olumsuz tavır sergiliyor.

Kaynak: AA

Kuzey Kore, Güney Kore, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

