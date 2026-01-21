Güney Kore'de İHA İhlali Soruşturması - Son Dakika
Güney Kore'de İHA İhlali Soruşturması

21.01.2026 15:21
Güney Kore, Kuzey Kore hava sahasını ihlal eden 3 şüpheliye baskın düzenledi.

Güney Kore'de soruşturmacılar, Kuzey Kore hava sahasını insansız hava araçlarıyla (İHA) ihlal ettiği öne sürülen 3 sivil şüphelinin ev ve ofislerine baskın düzenledi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore polisi, Kuzey Kore'nin hava sahasının İHA'larla ihlal edilmesini soruşturuyor.

Polisten yapılan açıklamada, soruşturma ekipleri tarafından İHA ile Kuzey'in hava sahasını ihlal ettiği iddia edilen 3 şüphelinin ev ve ofislerine baskın yapıldı.

Şüphelilerin, Hava Güvenliği Yasasını ihlal ettiği suçlamasıyla yapılan baskında, yetkililere soruşturma için gerekli görülen eşya ve belgelere el koyma talimatı verildi.

İki ülke arasında İHA tartışması

Kuzey Kore, 10 Ocak'ta Seul yönetimini insansız hava aracı (İHA) ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back ise Kuzey Kore'nin suçlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu insansız hava araçlarının Güney Kore ordusu tarafından kullanılan modeller olmadığını söylemişti.

Ardından Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-Myung, Kuzey Kore'de düşen İHA'nın incelenmesine ilişkin soruşturma talimatı vermiş, söz konusu İHA'ların bir kişi veya grup tarafından kullanılmış olabileceği ihtimaline dikkati çekmişti.

Kuzey Kore'nin hava sahasını ihlal ettiği öne sürülen İHA'ları, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol döneminde cumhurbaşkanlığı ofisinde görev yapan iki şüphelinin ürettiği ve kullandığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

