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Güney Kore'de köpek eti tüketiminin yasaklanması gündemde - Son Dakika

Güney Kore'de köpek eti tüketiminin yasaklanması gündemde

28.09.2021 10:16
Güney Kore'de köpek eti tüketiminin yasaklanması gündemde, System.String[]

Güney Kore'de, köpek eti tüketiminin yasaklanması gündeme geldi.

Güney Kore'de, köpek eti tüketiminin yasaklanması gündeme geldi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Başbakan Kim Boo-kyum ile terk edilmiş evcil hayvanların bakımına yönelik yeni hükümet planı hakkındaki görüşmeler sırasında, köpek eti tüketimini gündeme getirdi.

Humane Society International tarafından yapılan anketler, Güney Korelilerin yüzde 84'ünden fazlasının köpek eti yemediğini veya yemeyeceğini söylediğini ve yaklaşık yüzde 60'ının bu ticaretin tamamen kaldırılması gerektiğine inandığını gösterirken ülkede konuya ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Köpek yetiştiricilerinin temsilcisi Cho Hwan-ro, "Tüketim için yetiştirilen köpeklerin ağırlığı 35 kilogramdan 80 kilograma kadar çıkıyor. Bunlar, evcil hayvanlara kıyasla farklı bir ortamda yetiştirilen tamamen farklı türler." dedi.

Hayvan hakları savunucusu Jeon Jin-kyung ise birçok Güney Korelinin köpek eti yemeyi gelenekten ziyade hayvan istismarı olarak gördüğüne dikkati çekerek Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in yorumlarını memnuniyetle karşıladı.

Güney Kore'de köpeklerin veya kedilerin insanlık dışı katliamına karşı bir yasa bulunuyor ancak köpek eti tüketimi serbest.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore'de köpek eti tüketiminin yasaklanması gündemde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Kore'de köpek eti tüketiminin yasaklanması gündemde - Son Dakika
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