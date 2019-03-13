Son Dakika Haberleri: Güney Kore Devlet Başkanı Moon Malezya'da

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Malezya'da

53 dakika önce

KUALA Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, resmi ziyaret için geldiği Malezya'da Başbakan Mahathir Muhammed ile görüştü.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Malezya'da, System.String[]
KUALA Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, resmi ziyaret için geldiği Malezya'da Başbakan Mahathir Muhammed ile görüştü.

Üç günlük ziyaret kapsamında dün Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gelen Moon, bugün parlamento binasında resmi törenle karşılandı.

Daha sonra Putrajaya'daki başbakanlık binasına geçen Moon, burada Başbakan Mahathir ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Moon, Mahathir ile iki ülkenin bölgesel iş birliğini ele aldıklarını, "eğitim ve teknolojide ortak hareket etme" konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Moon, Mahathir'in 1980'li yıllarda temelini attığı Doğuya Bakış Politikası ve Güney Kore'nin 2017'de başlattığı Yeni Güney Siyaseti projelerinin yeniden canlandırılması için iki ülkenin bir süredir çaba sarf ettiğini söyledi.

Mahathir de Güney Kore lideriyle savunma sanayisi ve siber güvenlik alanlarında iş birliği yapmak istediğini, bunu sağlamak için Malezya'nın Güney Kore'ye daha fazla öğrenci göndermesi gerektiğini vurguladı.

Güney Kore'nin başarılı endüstrileşme sürecine değinen Mahathir, "Güney Kore, endüstrileşmeye kendi otomobillerini yaparak başladı. Şimdi geldikleri yerden çok etkilendik. Biz de endüstrileşmeye araba üreterek başladık ama Güney Kore kadar başarılı olamadık." dedi.

Mahathir, Kuzey Kore ile ABD arasındaki nükleer silah gerilimine dair bir soruya, "ABD ile Kuzey Kore arasında silahsızlandırma konusunda bir anlaşma sağlanacağını umuyoruz. İstikrar ve barışın bu bölgede sağlanmasını temenni ederiz." yanıtını verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:42 Kaynak: AA

Güney Kore, Güney, Malezya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Rusya, Türkiye ile Koordineli Şekilde İdlib'deki Hedeflere Hava Saldırısı Düzenledi AP'nin Türkiye Kararına Hükümetten İlk Açıklama: Değersiz ve İtibarsız Bir Karar

Marmara Adası'nda Kuru Yük Gemisi Battı Son Dakika! AP, Türkiye ile Müzakerelerin Askıya Alınmasını Öngören Raporu Kabul Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 20:35:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Kore Devlet Başkanı Moon Malezya'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]