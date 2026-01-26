Güney Kore İki Yeni Nükleer Reaktör İnşa Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Güney Kore İki Yeni Nükleer Reaktör İnşa Edecek

26.01.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore, 2038'e kadar iki yeni nükleer reaktör inşaatını planlıyor ve ihale sürecini başlatacak.

Güney Kore hükümeti, artan enerji ihtiyacı doğrultusunda en geç 2038 yılına kadar iki yeni nükleer reaktör inşa etmeyi planladığını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore İklim Bakanı Kim Sung-whan, düzenlediği basın toplantısında, 2026-2040 dönemini kapsayan ülkenin elektrik arz ve talep projeksiyonlarını içeren 12. temel elektrik tedarik planının ayrıntılarını paylaştı.

Kim, önceki yönetim döneminde hazırlanan 11. temel plan kapsamında öngörülen iki büyük ölçekli nükleer reaktörün, artan enerji ihtiyacı doğrultusunda 2037-2038 yılları arasında tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, gerekli idari ve teknik süreçlerin yürütüleceğini söyledi.

Plan kapsamında, kamuya ait Kore Hidro-Nükleer Enerji Şirketinin 2027'ye kadar iki yeni reaktöre ev sahipliği yapacak şehir ya da kasabaların belirlenmesi için ihale sürecini başlatması öngörülüyor.

Şirket, nükleer güvenlik kurumundan 2031'e kadar onay alarak inşaatı 2037-2038 döneminde tamamlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore İki Yeni Nükleer Reaktör İnşa Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
13:01
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
12:56
Bakan Fidan’dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye’ye yalvaracaklar
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:05:43. #7.11#
SON DAKİKA: Güney Kore İki Yeni Nükleer Reaktör İnşa Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.