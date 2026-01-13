Güney Kore'nin KF-21 Uçuş Testleri Tamamlandı - Son Dakika
Güney Kore'nin KF-21 Uçuş Testleri Tamamlandı

13.01.2026 09:41
Güney Kore, yerli KF-21 savaş uçağının tüm uçuş testlerini başarılı bir şekilde tamamladı.

Güney Kore, yerli imkanlarla geliştirdiği KF-21 savaş uçağının planlanan tüm uçuş testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Güney Kore, yerli KF-21 savaş uçağını geliştirme çalışmalarında kritik bir eşiği aştı. Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA) tarafından yapılan açıklamada, KF-21'in planlanan tüm uçuş testlerinin başarıyla tamamlandığı bildirildi. İlk prototipin Nisan 2021'de tanıtılmasından bu yana gerçekleştirilen yaklaşık bin 600 uçuş testinin herhangi bir kaza yaşanmadan icra edildiği aktarılırken, program kapsamındaki son uçuş testinin ise dün yapıldığı kaydedildi.

Uçuş testi süreci 2 ay erken tamamlandı

DAPA, test alanlarının genişletilmesi ve havada yakıt ikmali süreçlerinin testlere dahil edilmesi sayesinde uçuş testi safhasının planlanandan yaklaşık iki ay önce sona erdiğini bildirdi. Programı bu yılın ilk yarısına dek tamamlamayı planlayan DAPA'nın, KF-21'in ilk seri üretimini bu yılın ikinci yarısında Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne teslim etmeyi hedeflediği belirtildi.

Eski uçakların yerini alacak

Güney Kore, KF-21 programını kullanım ömrünü tamamlamaya başlayan ABD yapımı F-4 ve F-5 jetlerinin yerini alacak yerli süpersonik bir savaş uçağı üretmek amacıyla 2015 yılında başlatmıştı. Yerli savaş uçağının ilk seri üretim modeli geçen yıl Mayıs ayında montaj aşamasına girmişti. - SEUL

