Güney Kore ve Çin'den Yeni İşbirliği Mesajı
Güncel

Güney Kore ve Çin'den Yeni İşbirliği Mesajı

06.01.2026 17:18
Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Çin ziyaretiyle stratejik işbirliği ve bölgesel barış çağrısı yaptı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Çin'i ziyaretinde, değişen ekonomik ve güvenlik koşullarında bölgesel istikrar ve refah için Çin ile yeni sayfa açmayı istedikleri mesajını verdi.

Yonhap'ın haberine göre, 4 günlük resmi ziyaret için Çin'e gelen Devlet Başkanı Lee, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Lee, görüşmede iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin ve ortaklığı geliştirme çabalarının zamanın ruhuna uygun olarak geri dönülmez bir seyre gireceğine inandığını dile getirdi.

Çin'in Kore Yarımadası'ndaki barış çabaları için kritik ülke olduğunu vurgulayan Lee, barışa desteğiyle bölgesel refah ve istikrar için güçlü zemin oluşturmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

"Çin ve Güney Kore, doğru stratejik tercih yapmalı"

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi de iki ülkenin bölgesel barış ve küresel kalkınma konusunda ortak sorumluluğu bulunduğuna işaret ederek, "Çin ve Güney Kore, tarihin doğru tarafında yer almalı, doğru stratejik tercih yapmalı." ifadesini kullandı.

Dünyanın yüzyılda görülmeyen dönüşümlerden geçtiğine dikkati çeken Şi, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği tarife politikaları ve revizyonist dış politikasına örtülü gönderme yaparak, "Küreselleşmeden fayda sağlayan ülkeler olarak Çin ve Güney Kore, korumacılığa karşı çıkmalı ve gerçek çok taraflılığı savunmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin İkinci Dünya Savaşı'nda Japon işgaline karşı benzer mücadeleler verdiğini hatırlatan Şi, Kuzeydoğu Asya'da barışı ve istikrarı birlikte koruma çağrısında bulundu.

Şi, iki ülkenin kalkınma stratejilerini uyumlaştırıp siyasi koordinasyonu sağlayarak ortak çıkarlar pastasını genişletmesini, yapay zeka, yeşil endüstriler ve yaşlı ekonomisi gibi yükselen alanlarda işbirliği verimlerini artırmasını dilediklerini kaydetti.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında ekonomi ve ticaret, bilim ve teknoloji, çevre, ulaştırma alanlarında 15 mutabakat zaptı imzalandı.

Lee, Çin'i ilk kez ziyaret ediyor

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, haziranda göreve başlamasından bu yana Çin'e ilk ziyaretini gerçekleştiriyor.

İki ülke liderleri, ilk kez, Kasım 2025'te Güney Kore'nin Gyeongju şehrinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde yüz yüze görüşmüştü.

Lee'den önceki, görevden azledilen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'ün ABD'ye yakın bir siyasi çizgi izlemesi nedeniyle Çin'e karşı mesafeli bir tutum izlenmişti. Başkan Lee ise dengeli bir siyasetle ilişkileri yeniden tesis etmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

