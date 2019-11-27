Güney koreli turistin çantasının çalınma anı kamerada

Turist çantasının çalınmasını anında fark etti. Hırsızın peşinden koşarken, hırsız çantayı yere attı. O anlar kamerada

Ali ABLAYİSTANBUL, DHA

Fatih'te Güney Koreli turistin oturduğu restoranda sandalyesinden çantası çalındı. Bunu fark eden turist şüphelilerin peşinden koştu, çevredeki vatandaşlarında müdahalesiyle hırsızlar durduruldu. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Fatih, Rüstempaşa Mahallesi'nde 7 Kasım akşam saat 22.00 sıralarında Güney Kore uyruklu Sangmın L.(58) isimli kadının bir restoranda arkadaşlarıyla oturduğu sırada koltuğa asılı olan çantası çalındı. Bunu fark eden Sangmın L. hırsızın peşinde koşmaya başladı ve bağırarak yardım istedi. Sangmın L.'nin çantasını çalan küçük yaştaki E.T., Zöhre T.(30) ve Gül T.(23) isimli şüpheliler çantayı yere atarak kaçmaya başladı. Çevredeki vatandaşlarında yaşanan kovalamacaya dahil olmasının ardından şüpheliler vatandaşlar tarafından yakalanarak Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yakalanan şüphelilerden Zöhre T.'nin 16 hırsızlık, Gül T.'nin 6 hırsızlık ve küçük yaştaki E.T.'nin ise 63 hırsızlık olayından suç kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise Sangmın L.'nin oturduğu masaya yakın yürüyen bir şüphelinin çantayı el çabukluğuyla aldığı ve bunu fark eden Sangmın L.'nin şüphelilerin peşinden koştuğu görülüyor. Ardından çevredeki vatandaşlarında müdahale etmesiyle durdurulan şüphelilerin yere attıkları çanta Sangmın L.'ye teslim ediliyor.