Antep fıstığı bahçelerinde hırsızlara karşı tüfekli nöbet

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığı için hasat döneminde güvenlik tedbirleri artırıldı. Motosikletle ya da yaya olarak devriye atan bekçiler, fıstık bahçelerine yaklaşanlara ruhsatlı av tüfeği ile 'uyarı' ateşinde bulunuyor, ardından güvenlik güçlerine haber veriyor. Fıstığın fiyatı nedeniyle korunması gereken bir ürün olduğunu belirten Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir Deniz, "Özellikle bizim bölgelerimiz, şehre çok yakın olduğu için hırsızlıkla çok karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

Bir yıl mahsul verip, diğer yıl vermeyen Antep fıstığı için hasat döneminde tedbirler artırıldı. Hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemi alan arazi sahipleri, bekçi tutup, nöbet sistemi başlattı. Askeri kuleleri anımsatan kulelerde nöbet tutan bekçiler, fıstığın olgunlaşmasından hasat dönemine kadar geçen 3 ayda 7 gün, 24 saat esasına göre nöbet tutuyor. Jandarmanın bilgisi dahilinde motosikletle ya da yaya olarak devriye atan bekçiler, bahçeye yaklaşanlara ruhsatlı av tüfeği ile 'uyarı' ateşinde bulunuyor, ardından jandarmaya haber veriyor.

'YETKİLİLERİ ANTEP FISTIĞINA SAHİP ÇIKSIN'Gaziantep'te fıstık hasadının 2 dönemde yapıldığını, 'boz' olarak adlandırılan baklavalık fıstığın ise hasadına başlandığını belirten Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir Deniz, olgunlaşan ürünlerin korunması gerektiğini söyledi. Jandarmanın gerekli tedbirleri aldığını ancak arazi sahiplerinin de bekçi tuttuklarını ifade eden Deniz, fıstığın çok kıymetli bir ürün olduğunu belirtti. Bu sene kuraklık nedeniyle hasadın biraz geciktiğini ifade eden Deniz, "Normalde 10 gün önce başlanan hasadımız, bu yıl 10 gün sonra başladı. İnşallah bereketli bir sezon olur. Bizim burada beklentilerimiz, çok farklı. Hükümet yetkilileri ile Tarım Bakanı'mızdan Antep fıstığına sahip çıkılmasını istiyoruz. Taban fiyat verilmesini, destekleme alımı yapılmasını, en azından kooperatiflerin kurulmasını ve fıstık fiyatlarının aşırı değişimine karşı bir sigorta görevi görmesini istiyoruz" dedi.'HIRSIZLIKLA ÇOK KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ'

Fıstığın fiyatı nedeniyle korunması gereken bir ürün olduğunu aktaran Deniz, "20 gün önceden bekçilerimiz bahçelerimize yerleşmiş durumda. Fıstık iç doldurmaya başladığı dönemden, hasat bitimine kadar 3 ayda bekçilerimizle birlikte beklemek zorundayız. Özellikle bizim bölgelerimiz, şehre çok yakın olduğu için hırsızlıkla çok karşı karşıya kalıyoruz. İlçe Jandarma Komutanlığı'mız bu yıl çok sıkı denetimler yapıyor. Yollarda sürekli izleme halindeler. Bahçe sahipleri de bahçelerini kendi bekçileriyle beklemeye devam ediyor. Hırsızlar da özellikle bekçi olmayan arazilere yöneliyor" diye konuştu. Fıstık bahçelerinde nöbet tutan bekçiler ise 3 ay boyunca motosikletlerle arazilerde dolaştıklarını, kulelerde gözetleme yaptıklarını ve riskli durumlara karşı da tüfekle önlem aldıklarını belirtti.