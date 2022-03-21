Güneydoğu'da "Nevruz Bayramı" kutlandı - Son Dakika
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Güneydoğu'da "Nevruz Bayramı" kutlandı

21.03.2022 22:54

Siirt'te Valilik himayesinde Siirt Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da "Bahar Şenlikleri ve Nevruz Bayramı" etkinliği düzenlendi.

Siirt'te Valilik himayesinde Siirt Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da "Bahar Şenlikleri ve Nevruz Bayramı" etkinliği düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Nevruz ateşinin yakılmasının ardından Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri, örs üzerinde demir dövdü.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Siirt Üniversitesi halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Etkinlik Resul Dindar'ın konseriyle sona erdi.

Kurtalan ilçesinde de Nevruz Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin, etkinlikte yaptığı konuşmada, tarihten gelen nevruz kültürünü birlikte yaşatmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

"Kardeşçe birlik ve beraberlik duygusu içerisinde, hoşgörüyle, saygıyla birbirimize daima merhametle yaşatacağımız bu günleri hiçbir zaman unutmadan nesilden nesile aktararak hatırlatmalıyız." diyen Tekin, herkesin bayramını tebrik etti.

Tekin ve protokol üyeleri, nevruz ateşini yaktı.

Örs üzerinde demir döven protokol üyeleri, vatandaşlarla halay çekti. Halk oyunları gösterisinin ardından kaşıkla yumurta taşıma ve halat çekme yarışması düzenlendi.

Etkinlik vatandaşlara yemek ikramının ardından sona erdi.

Güneydoğu'da Nevruz Bayramı kutlandı
Güneydoğu'da Nevruz Bayramı kutlandı
Güneydoğu'da Nevruz Bayramı kutlandı

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Siirt Belediyesi, Bahar Şenlikleri, Nevruz Bayramı, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güneydoğu'da 'Nevruz Bayramı' kutlandı - Son Dakika


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