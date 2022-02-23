Güngör Arslan cinayetinde adliyeye sevk edilenlerin sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Güngör Arslan cinayetinde adliyeye sevk edilenlerin sayısı 4'e yükseldi

23.02.2022 22:33
Güngör Arslan cinayetinde adliyeye sevk edilenlerin sayısı 4'e yükseldi

Kocaeli'de bir internet haber sitesinin sahibi olan gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen kişi sayısı 4'e yükseldi.

Kocaeli'de bir internet haber sitesinin sahibi olan gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen kişi sayısı 4'e yükseldi.

Olay, 19 Şubat günü Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, iş yerinde bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların isabet ettiği Arslan kanlar içinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kişi ise olay yerinden kaçtı. Durumu gören iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı olan gazeteci Güngör Arslan'ı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Arslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin çalışması neticesinde olay günü silahıyla beraber yakalanan Ramazan Ö.'nün ardından olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen Burhan P., Kenan Y. ve bir kadın şüpheli Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

(Mehmet Ekrem Ceylan/İHA)

Güngör Arslan cinayetinde adliyeye sevk edilenlerin sayısı 4'e yükseldi

YORUMLAR
500
Gazeteci Güngör Arslan'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi Gazeteci Güngör Arslan'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güngör Arslan cinayetinde adliyeye sevk edilenlerin sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
23:48 Sıcak savaş tehdidi kendini resmen hissettirdi! Kadınlar, askere giden erkekler için gözyaşı döktü
23:46 Ukrayna parlamentosu kararı kabul etti! Ülkede gece yarısından itibaren başlayacak OHAL uygulanacak
23:44 Kahin Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş! İşte korkutan kehanet
23:10 AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medyadan "Gönlümde yatan aday Kılıçdaroğlu" dedi, binlerce yorum geldi
22:50 Pelin Öztekin'den, heyecanlandıran açıklama! Babası Rasim Öztekin, ölmeden önce filmde oynamış!
22:48 Savaş ihtimali spor organizasyonlarını da etkiledi! Rusya'da düzenlenecek etkinlik Türkiye'ye veriliyor
22:45 ABD'den korkutan açıklama: Rusya askerlerinin yüzde 80'ini Ukrayna'ya girmek üzere ileriye konuşlandırdı
22:16 Son Dakika: ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamle! Kuzey Akım 2 projesi yetkililerine yaptırım uygulanacak
22:04 Tarihçi İlber Ortaylı canlı yayında Putin'in Osmanlı sözlerini değerlendirdi, kaçırdığı noktayı açıkladı
21:51 Fatih Altaylı, yeni logo tasarımına çok sinirlendi: Bu formayı onaylamak Galatasaray'a ihanettir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 00:07:11. #1.11#
SON DAKİKA: Güngör Arslan cinayetinde adliyeye sevk edilenlerin sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement