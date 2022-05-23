GÜNGÖREN'DE 10 KİŞİLİK GRUP MAHALLEYİ BASTI 3 KİŞİ BIÇAKLANDI

GÜNGÖREN'de 10 kişilik grup daha önceden tartıştığı kişilerin mahallesini bastı. Mahallenin gençleriyle çıkan taşlı sopalı ve bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Olay, 14 Mayıs Cumartesi günü akşam saatlerinde Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta 2 genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası mahalleden uzaklaşan kişi, yakınlarından topladığı 10 kişiyle geldi. Grup ile mahallenin gençleri arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada S.Y., A.U. ve M.Y. bıçaklandı. Çok sayıda kişi de çeşitli yerlerinden darp sonucu yaralandı. Bıçaklanarak hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmada K.Y., A.U., U.A, S.Y. E.Ö ve M.Y. gözaltına alındı.

" BÜYÜK BİR KAVGA ÇIKTI"

Mahalle sakini Muzaffer Demirci, "Akşam saatlerinde burada büyük bir kavga çıktı. İnsanlar birbirlerine girdi polisler ve ambulanslar geldi. Yaralılar vardı, yaralılar hastaneye götürüldü. Bıçaklanmışlar evet tam olarak göründüm ama bıçaklama olayı olduğunu duyduk. Buralarda sürekli kavgalar oluyor" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Y., U.A., S.Y., E.Ö ve A.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavga karışan diğer kişilerin bulunması ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Görüntü dökümü: ---------------Cep telefonu görüntüleri-Kavga sonrası kaçışlar-Yerde yatan yaralılarYaralıların ambulansa taşınması-Sokaktan detaylarRöportaj-Genel görüntü ve detaylar