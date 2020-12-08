Güngören'de acil durumlarda "Güngör" yardıma koşacak - Son Dakika

Köpek Eğitmenleri Derneği, Güngören Belediyesi'ne arama kurtarma çalışmalarında hizmet vermesi için Belçika malinois cinsi yavru köpeği hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Ergül'e teslim edilen köpeğe "Güngör" adı verildi.

Belediyenin kadrosuna katılan yavru köpek, eğitimini ve gelişimini tamamladıktan sonra olası deprem, göçük ve acil durumlarda görev alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Güngör" adını verdikleri yavru köpeğin Güngören için bir ilk olduğunu, bunun devamının geleceğini belirtti.

Güngör'ün eğitimlerine başlayarak, 2021 yılı sonuna kadar arama kurtarma yapmaya hazır hale geleceğini kaydeden Demir, "Köpeğimiz, ileri seviye eğitimlerini de tamamladıktan sonra başta Güngören ve İstanbul olmak üzere tüm Türk halkının hizmetinde olacak. Güngör her türlü afet, deprem ve acil durumlarda arama kurtarma ekibimizin hizmetinde olacak." ifadelerini kullandı.