Güngören'de Atlas Çağlayan'ın Ailesine Tehdit - Son Dakika
Güngören'de Atlas Çağlayan'ın Ailesine Tehdit

31.01.2026 14:12
Güngören'de öldürülen Atlas'ın ailesine mesajla tehdit eden şüpheli Diyarbakır'da yakalandı.

İstanbul Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini mesajlarla tehdit ettiği tespit edilen 1 şüpheli Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, bıçaklı kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaralamıştı. Ağır yaralanan Atlas hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, E.Ç. suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına almıştı. E.Ç. ardından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, M.Y.K. (19) Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Çağlayan, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

