Güngören'de beş katlı binanın terasının bir kısmı çöktü - Son Dakika

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Olay anında, araç içerisinde ve caddede kimsenin olmadığı öğrenildi.

Caddede park halinde bulunan bir araç, üzerine düşen beton parçaları nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Güneştepe Mahallesi Soğanlı Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın teras kısmının uç bölümü, alt kattaki balkona çöktü. Balkon demirleri yıkılırken, terastan kopan beton parçaları da caddeye düştü.

Güngören 'e bir binanın terasının uç kısmı çökerken, caddeye düşen beton parçaları park halindeki aracı kullanamaz hale getirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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