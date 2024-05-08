Pilot, sandviç yetersizliği nedeniyle uçuşu geciktirdi

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Lizbon'dan Manchester'a yapılan bir easyJet uçuşu sırasında ekibe verilen sandviçleri yeterli bulmayan pilot, uçak tamamen dolu ve hareket etmeye hazırken pilot, ekibine daha iyi yiyecek bulmak amacıyla uçuşu geciktirmek zorunda kaldığını yolculara anons etti. Havaalanı personelinin hızlı bir dönüş yapmasına izin vermemesi üzerine, pilot güvenlik ve pasaport kontrolünden tekrar geçmek zorunda kaldığını belirtti.

Pilot, "İki kötü sandviçle ekibi besleyemezdim," diyerek durumu açıkladı ve 100 kişilik bir kuyrukta beklemek zorunda kaldığını söyledi. Yolcuların sabrı için teşekkür ederek, artık hareket edeceklerini duyurdu.

Bir yolcu, uçağın sıcak yiyecek bulunmaması nedeniyle geciktiğini belirterek, daha önce de çeşitli aksaklıklar yaşandığını ifade etti. İlk uçuşları iptal edildi ve başka bir uçuşa yönlendirildiler, ancak mürettebatın geç gelmesi nedeniyle yeni uçuşları da gecikti. Mürettebat uçağa vardığında, ekibe yiyecek almak için ek gecikmeler olacağını duyurdular. Pilot, ekibine daha iyi yiyecek almak için uçuşu daha da geciktirdi. Yolcular, durum çözülünceye kadar uçakta beklemek zorunda kaldılar ve bu süre zarfında kendilerine yiyecek veya içecek sunulmadı.

Yolcu, uçuşun planlanan varış saatinden 4 saat 29 dakika geç, Manchester'a vardığını belirtti. Eğer varışın bu kadar geç olacağını bilseydi, başka bir uçuş arayacağını ifade etti.