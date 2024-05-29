Fatih Erbakan: Adaletle hükmeden yöneticiye daha büyük sevap yazılır - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan: Adaletle hükmeden yöneticiye daha büyük sevap yazılır

Fatih Erbakan: Adaletle hükmeden yöneticiye daha büyük sevap yazılır

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Sivas Gemerek'te partisine geçen belediyeye yaptığı ziyarette "Bir gün adaletle hükmeden yöneticiye 60 sene nafile ibadet sevabından daha çok sevap yazılır" hadisini hatırlatarak "Şimdi inşallah başkanımız burada bin 800 gün adaletle hükmedecek ve bin 800 çarpı 60 sene yani bin 800 insan ömrü boyunca nafile ibadet yapmaktan daha büyük bir sevap alacak." dedi.

29.05.2024 21:56
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31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından "Teşekkür Ziyaretleri" kapsamında Sivas'a giden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yüzde 58.91 oyla AK Parti'den partisine geçen Gemerek Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Sezai Çelikten'e başarılar dileyen Erbakan, uygulayacakları belediyecilikle ilgili konuştu.

"AHLAKLI BELEDİYECİLİK DEMEK 89 VE 94'TEKİ MİLLİ GÖRÜŞ BELEDİYECİLİĞİDİR"

Belediye başkanlığı makamının ticaret makamı olmadığını, bir ibadet makamı olduğunu söyleyen Erbakan, "Gemerek ilçemizde ahlaklı belediyecilik döneminin başlamasının mutluluğunu, bahtiyarlığını yaşıyoruz. Ahlaklı belediyecilik demek 89 ve 94'te Milli Görüş belediyeciliğinde uygulanan o ahlakın, o anlayışın, o ruhun yeniden belediyelerde hakim olması demektir." ifadelerini kullandı.

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"YOLSUZLUĞUN, RÜŞVETİN, TORPİLİN OLMADIĞI BELEDİYECİLİK"

Erbakan, konuşmasına şöyle devam etti: "Bir defa adaletin hakim olması demektir. Milletin derdiyle dertlenen belediye başkanı ve belediye olması demektir. Bereketin hakim olması yani belediyelerin borç ve faizden kurtarılıp denk bütçenin gerçekleştirilmesi demektir. Belediyenin hizmet üretmesi, milletin derdine derman olması demektir. Bu hizmetlerin ne olduğunu 89 ve 94'te Milli Görüş belediyeciliği döneminde milletimiz çok iyi gördü.

Sivas'ta daha 89'da Milli Görüş belediyeciliğiyle tanıştı ve bu hizmetlere yakinen şahit oldu. Bununla beraber ahlaklı belediyecilik demek, belediye başkanlığı makamının bir ticaret makamı değil, bir ibadet makamı olduğunun bilincinde olunması demek. Yani yolsuzluğun, rüşvetin, hırsızlığın, adam kayırmanın, torpilin, adaletsizliğin ve haksızlığın olmadığı, israfın, lüksün, şatafatın olmadığı bir belediye yönetimi" diye konuştu.

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"BİN 800 İNSAN ÖMRÜ BOYUNCA NAFİLE İBADETTEN DAHA BÜYÜK SEVAP ALACAK"

Yeniden Refahlı belediye başkanlarının dürüst, ahlaklı bir şekilde hizmet yapacağına değinen Erbakan, "Peygamberimiz hadisi şerifinde 'Bir gün adaletle hükmeden yöneticiye 60 sene nafile ibadet sevabından daha çok sevap yazılır' buyuruyor. Bir gün adaletle hükmeden yönetici 60 sene nafile ibadet yapsa bu sevabı alamaz. Şimdi inşallah başkanımız burada bin 800 gün adaletle hükmedecek ve bin 800 çarpı 60 sene yani bin 800 insan ömrü boyunca nafile ibadet yapmaktan daha büyük bir sevap alacak. Bundan daha büyük bir müjde olabilir mi?

İnşallah dürüst, ahlaklı bir şekilde hizmet aşkıyla bu hizmeti yapacak ve bu büyük sevabı nail olacak. İşte bu nedenle aslında belediye başkanlığı makamı en büyük bir ibadet makamı. Umreye giderek, oruç tutarak, namaz kılarak, tespih çekerek, Kur'an okuyarak elde edilemeyecek bir sevap. Ahlaklı, dürüst bir şekilde, adil bir şekilde yapıldığı takdirde millete hizmet makamı olan belediye başkanlığı makamı en büyük ibadet makamıdır. Belediye başkanlarımız inşallah bu anlayışla hareket edecekler. Böyle bir anlayışın, böyle bir dönemin Gemerek'te başlaması, Sivas'ımızda başlaması bizleri sevindiriyor."

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Son Dakika Politika Fatih Erbakan: Adaletle hükmeden yöneticiye daha büyük sevap yazılır - Son Dakika

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