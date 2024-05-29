Brezilya, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle büyükelçisini geri çağırdı - Son Dakika
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Brezilya, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle büyükelçisini geri çağırdı

Brezilya, İsrail\'in Gazze saldırıları nedeniyle büyükelçisini geri çağırdı

Brezilya, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail'deki büyükelçisini geri çekti. Hükümet, Tel Aviv Büyükelçisi Frederico Meyer'i 'istişareler' için geri çağırdı. Brezilya'nın İsrail'deki diplomatik temsilciliği, maslahatgüzar seviyesinde hizmet vermeye devam edecek.

29.05.2024 18:37
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Brezilya'nın, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail'deki büyükelçisini geri çektiği bildirildi.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre hükümet, Tel Aviv Büyükelçisi Frederico Meyer'i "istişareler" için geri çağırdı.

Brezilya'nın İsrail'deki diplomatik temsilciliği, maslahatgüzar seviyesinde hizmet vermeye devam edecek.

Ulusal basına konuşan üst düzey Brezilyalı yetkili, İsrail'e yeni bir büyükelçinin kısa zamanda atanmayacağını belirtti.

Süreç

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın İsrail'in Gazze'deki işgalini Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmesine tepki olarak 19 Şubat'ta "istenmeyen kişi" ilan edildiğini belirtmişti.

Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" şeklinde niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmiş ve Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söylemişti.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu da Lula da Silva'nın sözlerine tepki göstermiş ve "kırmızı çizginin aşıldığını" dile getirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brezilya, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle büyükelçisini geri çağırdı - Son Dakika

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