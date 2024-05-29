Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongre üyeleri ile bir araya geldiği seçim etkinliğiyle Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk kutlamalarının aynı anda Kalamış'ta yapılması kavgaya neden oldu.
Ali Koç'un etkinliğine gelen Fenerbahçe kongre üyeleri ile Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına gelen taraftarlar, arasında önce sözlü atışmalar, sonra küfürleşmeler başladı. İki taraf da birbirine meşaleler atmaya başladı.
Sarı-lacivertli kongre üyeleri, Galatasaraylıların şampiyonluk kutladığı tesislere gitti. Atılan meşaleler yüzünden Galatasaray'ın Kalamış tesislerinde yangın çıktı.
Fenerbahçe kongre üyeleri, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması yaptığı Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri'ndeki logoyu sökerek Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne getirdi.
Son Dakika › Spor › Lig bitti, kavga bitmedi! Galatasaray tesislerini basan Fenerbahçeliler yangın çıkardı - Son Dakika
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