Lig bitti, kavga bitmedi! Galatasaray tesislerini basan Fenerbahçeliler yangın çıkardı - Son Dakika
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Lig bitti, kavga bitmedi! Galatasaray tesislerini basan Fenerbahçeliler yangın çıkardı

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongre üyeleri ile bir araya geldiği seçim etkinliğiyle Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk kutlamalarının aynı anda Kalamış'ta yapılması kavgaya neden oldu. Atılan meşaleler yüzünden Galatasaray'ın Kalamış tesislerinde yangın çıktı.

29.05.2024 22:44  Güncelleme: 23:06
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki gerilim tırmanarak devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongre üyeleri ile bir araya geldiği seçim etkinliğiyle Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk kutlamalarının aynı anda Kalamış'ta yapılması kavgaya neden oldu.

BİRBİRLERİNE MEŞALE ATTILAR

Ali Koç'un etkinliğine gelen Fenerbahçe kongre üyeleri ile Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına gelen taraftarlar, arasında önce sözlü atışmalar, sonra küfürleşmeler başladı. İki taraf da birbirine meşaleler atmaya başladı.

TESİSTE YANGIN ÇIKTI

Sarı-lacivertli kongre üyeleri, Galatasaraylıların şampiyonluk kutladığı tesislere gitti. Atılan meşaleler yüzünden Galatasaray'ın Kalamış tesislerinde yangın çıktı.

Tesisleri yaktılar! Galatasaray ve Fenerbahçeliler arasında kavga çıktı

GALATASARAY LOGOSUNU SÖKTÜLER

Fenerbahçe kongre üyeleri, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması yaptığı Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri'ndeki logoyu sökerek Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne getirdi.

Tesisleri yaktılar! Galatasaray ve Fenerbahçeliler arasında kavga çıktı
Lig bitti, kavga bitmedi! Galatasaray tesislerini basan Fenerbahçeliler yangın çıkardı

Galatasaray, Fenerbahçe, Kalamış, Ali Koç, Kavga, Futbol, 3.Sayfa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lig bitti, kavga bitmedi! Galatasaray tesislerini basan Fenerbahçeliler yangın çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Musa Yüce: Al lazım olur belki şans getirir 46 4 Yanıtla
  • Alucralı: Dünya gazze’yi dert etmiş. Bizim derdimize bak. 34 1 Yanıtla
  • Şükrü null: kendi elleriyle GS yi sürekli gözlerinin önünde görecekler 28 0 Yanıtla
  • Ali Arat: iste fener 10 7 Yanıtla
  • Serkan Genç: Yiterr yaaa yiterrrr 13 0 Yanıtla
  • Ali Arslan: Herşeyin bir adabı var, orada seçim toplantısı var sen kasıtlı aynı gün aynı saate getirirsen böyle kargaşa çıkar,git başka gün veya uygun saatte himmet dua şampiyonluğunu kutla. 0 7 Yanıtla

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